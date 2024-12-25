Приморская сцена Мариинского театра представит две премьеры

Приморская сцена Мариинского театра 30, 31 января и 1 февраля проведет премьеру одноактных балетов Игоря Стравинского «Свадебка» и «Петрушка», объединив их в одном вечере. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





В Мариинском театре отметили, что композитор Стравинский более десяти лет искал идеальную музыкальную форму для «Свадебки», стремясь отразить подлинный русский обряд, а не просто фольклорную стилизацию. Хореограф Бронислава Нижинская успешно реализовала его концепцию ритуального действа, где каждый артист спектакля во время исполнения соединяется с ансамблем, а Жених и Невеста становятся частью общего действия, передающего драматизм старинной крестьянской свадьбы. Минималистичные костюмы и сдержанность исполнителей создали эффект, который произвел фурор на парижской премьере «Свадебки» в 1923 году.





Во втором отделении зрители смогут увидеть балет «Петрушка» в интерпретации Михаила Фокина. Этот спектакль, созданный для Русского сезона Сергея Дягилева в 1911 году, стал знаковым событием для всех его создателей. Стравинский впервые реализовал свои идеи в полном объеме, а либреттист и художник Александр Бенуа смог вспомнить атмосферу городских ярмарок и балаганов. Михаил Фокин использовал этот проект для воплощения новаторских идей, касающихся выразительности движения и характерности пластики в балете, что символизировало переход к новой эре.





Премьеры готовят педагоги-репетиторы Мариинского театра вместе с балетной труппой Приморской сцены. Зрителям также представят новые постановки 15 марта, 10 апреля и 15 мая.









Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра