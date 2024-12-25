В Петербурге появится центр компетенций для сотрудников российских библиотек

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга планируют создать Центр компетенций для сотрудников библиотек России. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Хорт.





По его словам, новая библиотечная инициатива должна стать не просто модернизированным пространством, а центром обмена опытом для библиотекарей со всей страны. В минувшую неделю город приобрел здание на шоссе Революции, 1, и уже заложил средства на проектирование. Хорт отметил, что современные библиотекари выполняют множество функций, включая создание и реализацию проектов, разработку инновационных идей, проведение экскурсий, а также издание книг и настольных игр.





Глава администрации подчеркнул, что в Красногвардейском районе уже накоплен уникальный опыт внедрения инноваций в библиотечное дело. К примеру, в местных библиотеках внедрили специальное оборудование для автоматизированного возврата книг. Благодаря этой системе читатели могут возвращать издания круглосуточно, используя Face ID или личный кабинет. Ведутся разработки технологии, позволяющей также получать книги по аналогичному принципу.





Кроме того, в 2023 году в районе открылась первая в России библиотека с автоматизированным поиском книг под названием «Книжный луч». Пользователи подходят к терминалу, вводят название нужного издания, сканируют QR-код на своем телефоне, и система обеспечивает визуальную навигацию до нужной книги. Хорт добавил, что библиотечные инновации готовы быть представлены другим библиотекам по всей стране.