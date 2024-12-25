Петербургский Музей религии в 2025 году представит несколько проектов к 80-летию Великой Победы

Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге анонсировал несколько выставочных проектов, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На пресс-конференции в ТАСС директор музея Екатерина Терюкова рассказала о центральном событии — выставке «Дни Победы нашей», которая откроется 6 мая, накануне праздника.





Терюкова отметила, что музей стремится осветить важные события истории, обращаясь к опыту предшественников. В частности, она упомянула выставку, состоявшуюся в сентябре 1941 года в Казанском соборе, где ленинградские художники представили живописные панно, отражающие героические страницы русского народа. Новый проект будет продолжать эту традицию.





В апреле также откроется выставка «Вера моя — служение Отечеству», созданная в сотрудничестве с Санкт-Петербургским союзом художников. Она представит живописные и графические работы современных авторов, отражающие как события войны, так и современные реалии на фронте. Особое внимание будет уделено выставке «Полковые батюшки русской армии», которая впервые сосредоточится на роли священников в армии.





Терюкова подчеркнула, что за последние два года музей собрал уникальные артефакты, связанные с полковыми батюшками, которые помогут проследить эволюцию этого института. Кроме того, к 23 февраля пройдет передвижная выставка «Русский стиль — сталь», ранее представленная в Москве и ДНР, но впервые увиденная петербургской аудиторией.









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