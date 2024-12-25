III Рождественский фестиваль Донбасса и Забайкалья пройдет с 5 по 22 января

С 5 по 22 января 2025 года Забайкальский край станет площадкой для III Рождественского фестиваля «Донбасс. Забайкалье. Вместе». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель фестиваля Петр Лундстрем.





Лундстрем отметил, что фестиваль уже третий раз собирает участников в Забайкалье и радует зрителей доброй и радостной программой. При этом он подчеркнул важность мероприятия для поддержки Донбасса и укрепления связи между регионами.





Фестиваль изначально задумывался как музыкально-поэтический, где наряду с поэзией и классической музыкой обязательно выступает рок-группа. Лундстрем добавил, что все участники фестиваля имеют опыт выступлений на фронте и в госпиталях, а также активно поддерживают военных и гражданских в тылу.





В 2025 году на фестивале выступят такие известные артисты, как группа «Аффинаж», рэп-исполнитель Ричард Семашков (Рич), а также рок-группа «Алиса», которая станет хедлайнером мероприятия. Кроме того, зрителей ждут выступления луганской поэтессы Елены Заславской, журналиста Натальи Осиповой, поэта Дмитрия Филиппова и автора-исполнителя Александра Дадали.





Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что важным аспектом фестиваля станет его мобильность. Он отметил, что мероприятия пройдут не только в Чите, но и в других населенных пунктах региона, таких как Хилок, Домна, Тарбагатай и Петров-Забайкальский.









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