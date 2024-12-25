Стало известно о смерти советского и российского режиссера Юрия Щербакова

Пресс-служба Союза кинематографистов РФ сообщила о кончине Юрия Щербакова, советского и российского кинорежиссера, оператора и сценариста, профессора ВГИКа. Кинематографист умер 27 ноября на 80-м году жизни, оставив за собой более 50 лет работы в отечественном кино.





В некрологе отметили, что Щербаков был творческой личностью и талантливым специалистом, виртуозно владеющим камерой. Он оставил значительный след в истории российского кинематографа, создав такие известные фильмы, как «Полярный вариант», «Под стук колес», «Исповедь дьявола», «Я выбираю любовь», «Служение», «Партия шахматного офицера», «Сказка про царя Мидаса», «Истоки», «Уходящая натура», «Неоконченный этюд», «Деревенская история», «Столкновение», «Мутант» и первый в России «уфологический фильм» под названием «Суфлер».





Юрий Щербаков родился в 1945 году. В 1976 году он завершил обучение на операторском факультете ВГИКа, а в 1978 году окончил режиссерские курсы при учебном заведении. Дебютом режиссера стала работа в 1977 году.









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