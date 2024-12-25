В Музее кино открылась детская выставка «По дороге из желтого кирпича»

В Музее кино стартовала новая детская выставка под названием «По дороге из желтого кирпича», которая знакомит юных посетителей с экранизациями сказки Александра Волкова. Это событие приурочено к выходу нового фильма Игоря Волошина. Выставка оформлена в виде воображаемого шатра волшебника Гудвина, создающего атмосферу удивительного Изумрудного города. Специальные световые эффекты погружают зрителей в таинственный мир волшебства.





В декабре 2024 года и в январские каникулы Музей кино организует программу кинопоказов, приуроченную к выставке. В нее войдут анимационный сериал Кирилла Малянтовича, экранизация Павла Арсенова и новинка проката «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».





Выставка не только радует детей, но и позволяет узнать о том, как создается иллюзия в кинематографе. Посетители смогут увидеть работы известных художников, которые разрабатывали эскизы для мультфильмов студии «Экран» 1973–1974 годов, а также для экранизаций 1994 года и диафильмов о приключениях Элли. В числе представленных художников — Геннадий Смолянов, Тамара Горшенинa и Евгений Мигунов.





Особое внимание уделено искусству создания диафильмов. Посетители смогут проследить путь от первых карандашных эскизов до готовых кадров с титрами, благодаря сохранившимся материалам Евгения Мигунова. Гости смогут насладиться диафильмами на экране, разместившись в удобных креслах-мешках. Также среди экспонатов представлена оригинальная кукла Страшилы из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» (1973–1974) из фондов Музея кино. В сувенирном киоске можно будет приобрести кружки, стикеры и футболки с изображением куклы.





Директор Музея кино Лариса Баженова отметила, что выставка станет новогодним подарком для детей и ностальгирующих взрослых, а также создаст мостик между поколениями кинематографистов. Она подчеркнула, что кукольный «Волшебник изумрудного города» и его продолжения стали любимыми у зрителей, выросших в СССР, а анимационная версия оставила яркий след в детских сердцах. Выставка будет открыта для посещения до 13 апреля 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея кино на ВДНХ