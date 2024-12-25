Бутман заявил, что российские музыканты могут достойно заменить показ Венской оперы

Народный артист России и известный саксофонист Игорь Бутман выразил мнение о том, что традиция трансляции концертов Венской оперы 1 января устарела. В беседе с ТАСС он отметил, что вместо этого стоит представить выступления талантливых музыкантов из России.





В беседе с ТАСС Бутман усомнился в необходимости показа концертов из Венской оперы в новогодние праздники, заявив, что с учетом множества талантов в России, Венская опера могла бы позавидовать отечественным артистам. Он подчеркнул, что российские музыканты ничем не уступают своим зарубежным коллегам, но часто проявляют скромность. По мнению Бутмана, важно учиться у зарубежных артистов не стесняться собственных достижений и гордиться своим мастерством.





Каждый год 1 января проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра, который считается самым известным событием классической музыки в мире. Концерт проходит в «Золотом зале» Венского музыкального общества и собирает около двух тысяч зрителей, а более 50 миллионов человек следят за его трансляцией по телевидению. В России этот концерт впервые показали в прямом эфире на телеканале «Россия-Культура» 1 января 1998 года.









Фото: Минкультуры России