Зрители увидят отреставрированную версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Популярный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» появится в эфире Первого канала 31 декабря и 1 января после полной цифровой реставрации. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.





Показ комедии запланирован на 31 декабря в 17:30 и 1 января в 07:05, передает ТАСС. В сообщении указано, что зрители смогут насладиться обновленной версией любимого фильма.





Реставрация картины началась в 2014-2015 годах при непосредственном участии режиссера Эльдара Рязанова. Специалисты киновидеообъединения «Крупный план» провели сканирование оригинального негатива в высоком разрешении 2К, осуществили ручную реставрацию изображения с применением современного программного обеспечения и восстановили звуковую дорожку. Цветокоррекцию, получившую одобрение самого Рязанова, выполнил Алексей Лебешев.





Лебешев отметил, что его целью было вернуть картине ее первоначальный вид. Он добавил, что Рязанов остался доволен первыми отреставрированными кадрами. По словам специалиста, реставрация значительно обогатила цветовую палитру фильма, придав ему новогоднее настроение и яркость. Он подчеркнул, что краски елочного базара заиграли, а платье Нади приобрело насыщенный терракотовый оттенок. Лебешев отметил, что ему удалось восстановить все детали, которые были повреждены во время съемок.









Фото: Rutube