Военно-исторические музеи России готовят более 100 проектов к 80-летию Победы

К 80-летию Победы военно-исторические музеи готовят свыше 100 проектов, сообщили в Минкультуры России. Руководители учреждении рассказали об этом на слушаниях в ведомстве.





Музей Победы, музей-заповедник «Сталинградская битва», музей обороны Севастополя и музей-заповедник «Прохоровское поле» представили в Минкультуры выставочные планы на 2025 год.





Музей Победы откроет новую масштабную экспозицию «Путь к Победе». Выставка представит фронтовую летопись Великой Отечественной войны в лицах и судьбах военачальников и простых красноармейцев. К созданию проекта привлечены около 250 российских музеев – членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Также готовится экспозиция «Парады Победы», посвященная двум легендарным парадам 1945 года в Москве и в Берлине. Одним из ключевых стал проект «80 лет под знаком Победы», рассказывающий о значимых достижениях страны, начиная с 1945 года, которые стали возможны благодаря триумфу советского народа.





Музей-заповедник «Сталинградская битва» представит выставку «Полководцы Победы». Экспозиция расскажет об известных советских военачальниках – участниках Сталинградской битвы, прошедших с боями от берегов Волги до стен Рейхстага. Также планируется масштабный проект «Сталинград в художественных образах». Выставка покажет, как тема великого сражения на Волге отразилась в произведениях изобразительного искусства. Проекты музея-заповедника также будут экспонироваться в Республике Башкортостан, Краснодарском крае и других регионах страны.





Музей обороны Севастополя анонсировал крупную выставку «Сталин – Рузвельт – Черчилль. Последняя встреча», посвященную юбилею Победы и 80-летию Ялтинской конференции. Планируются также региональные проекты. На площадке музея-усадьбы «Ясная Поляна» откроется экспозиция о пребывании в Севастополе в период его обороны 1854–1855 годов Льва Толстого, а также о работе советских фронтовых фотографов в осажденном Севастополе с 1941 по 1942 год.





Музей-заповедник «Прохоровское поле» готовит выставку «Прохоровка. 1943 год», приуроченную к 82-й годовщине Прохоровского сражения. Экспозиция раскроет тему жизни местного населения в годы войны. Еще одним крупным проектом станет выставка «Завтра была Победа», в которой примут участие музеи Курска, Брянска и Белгорода. Экспозиция будет посвящена завершающему этапу Великой Отечественной войны и полному освобождению СССР и стран Европы от немецко-фашистских захватчиков.









Фото: Минкультуры России