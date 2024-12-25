«Росизо» учредил премию за достижения в области музейно-выставочных проектов

25.12.2024
Государственный музейно-выставочный центр «Росизо» учредил премию «Форма-арт», которая будет присуждаться за достижения в области развития, управления и продвижения музейно-выставочных проектов.
Основная цель премии — выделить и отметить достижения представителей профессионального сообщества, чья деятельность связана с созданием выставочных экспозиций и мероприятий.
Премия носит общероссийский характер, поэтому участвовать в ней могут представители из разных регионов России.
Премия направлена на поддержку арт-индустрии, выявление актуальных тенденций, поиск профессиональных партнеров и реализацию потенциала технических специалистов в музейно-выставочной отрасли.
Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 1 апреля 2025 года. Жюри будет выбирать победителей в 20 номинациях, включая архитектурные решения, организацию экспозиционного пространства, транспортировку музейных предметов и производство сувенирной продукции. В состав жюри войдут эксперты в области музееведения, продюсеры, сценографы и другие ведущие культурные и общественные деятели.
Специальный приз «Росизо» будет присужден дополнительно.
Церемония награждения состоится 16 апреля 2025 года в Национальном центре «Россия». Премия будет проводиться ежегодно.
Фото: Pixabay.com