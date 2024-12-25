Более 3 тысяч зрителей новых регионов посетили спектакли Театра кукол имени Образцова

В 2024 году Театр кукол имени Образцова продолжил реализацию социальных проектов для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик.



Более трех тысяч юных зрителей из этих регионов посетили 47 мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



В рамках программы были представлены как современные постановки, так и классические произведения, такие как «Ночь перед Рождеством», «Необыкновенный концерт», «Сказка о царе Салтане», «Белая уточка», «Робинзон», «Играем Шекспира», «По щучьему веленью», «Путешествия Гулливера», «Гадкий утенок», «Кошкин дом», «Волшебная лампа Аладдина», «Маугли», «Рождественская история», «Алиса в Стране чудес», «Солнечный луч», «Буратино», «Цирк на нитях», «Кот в сапогах».





Для детей была организована экскурсия по музею театра, где они узнали много интересного об истории и особенностях работы кукольников.





По словам директора театра Елены Булуковой, целью театра было помочь детям и подросткам из новых регионов адаптироваться.





«Пусть театр остается местом, где каждый человек в любой жизненной ситуации, в любом возрасте может испытать счастье от встречи с искусством и прикоснуться к волшебству», — отметила Елена Булукова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России