В фонды Красногорского филиала Музея Победы в 2024 году поступило 254 новых экспоната

В 2024 году фонды Красногорского филиала Музея Победы пополнились 254 новыми экспонатами, переданными в дар потомками участников Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Музея Победы.





Среди экспонатов — предметы военного и гражданского быта, печатные издания, произведения изобразительного искусства, фотографии и другие материалы.





Особое место среди новых поступлений занимают документы первой половины XX века. Это почтовые карточки, открытки, письма и листовки. В общей сложности за 2024 год в фонды музея поступило около 80 таких документов. Эти свидетельства эпохи помогут музейным работникам и историкам раскрыть малоизвестные факты о Первой и Второй мировых войнах, а посетителям — глубже понять атмосферу тех лет и судьбы людей, переживших те суровые времена.





Одним из самых значимых пополнений стал комплекс материалов, переданных правнуком Михаила Михайловича Кудрявцева — бывшего начальника оперотдела Красногорского лагеря для военнопленных № 27. В архив вошли фотографии, документы и личные вещи, раскрывающие разные этапы жизни Кудрявцева, который служил в органах ОГПУ, НКВД и МГБ СССР. Среди уникальных экспонатов — редкие денежные знаки разных стран, включая краткосрочные обязательства Временного правительства Северной области и Временного правительства Колчака, а также немецкие марки Веймарской республики и Третьего рейха.





Еще одним важным приобретением стал комплекс материалов, переданных вдовой коллекционера Анатолия Львовича Золотого — Ниной Алексеевной. Он включает около 160 предметов, среди которых почтовые открытки, карточки и воинские письма, документы и листовки периода Второй мировой войны, марки СССР, Германии, Польши и Чехии, советские и немецкие газеты и журналы, а также текст исторического выступления Иосифа Сталина по радио от 3 июля 1941 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы