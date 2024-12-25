В Херсонской области открылась первая в 2024 году модельная библиотека

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области состоялось торжественное открытие первой модельной библиотеки в 2024 году, передает пресс-служба Министерства культуры России.





Модернизация библиотеки была проведена в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





В ходе преобразований были созданы функциональные зоны: основная зона, которая включает в себя абонемент «Литературный берег», зона «Юнги — всезнайки», компьютерная зона «МаякIнфо», тихая зона «Источник вдохновения», шумная зона «Интерактивная акватория» и зона «Сундук с сокровищами».



Зонирование позволит организовывать книжные выставки, кружковую деятельность, мастер-классы, а также концертные мероприятия. Помещение оснащено современным мультимедийным и компьютерным оборудованием.



Кроме того, в книжном фонде библиотеки появилось 703 новых экземпляра, в числе которых художественная, детская и подростковая литература, а также отраслевые издания.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России



