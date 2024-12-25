Объявлены даты проведения Дягилевского фестиваля в Перми в 2025 году

В 2025 году Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 13 по 22 июня, сообщает пресс-служба смотра.





Гостей ждут несколько оперных премьер, концерты и перформансы.





Среди главных событий фестиваля — опера Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса.





Вторая премьера фестиваля — шедевр французского музыкального театра, «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса.





«Будучи жемчужиной мирового оперного репертуара, в России „Самсон и Далила“ исполняется довольно редко. Премьера на Дягилевском станет первой за последние годы отечественной постановкой оперы», — говорится в сообщении.



Над постановкой работают режиссер Анна Гусева и главный дирижер Пермской оперы Владимир Ткаченко.





В рамках образовательной программы вновь будет создан Молодежный фестивальный хор. Заявки на участие принимают студенты и выпускники профильных учебных заведений, которым уже исполнилось 18 лет и которые окончили вуз не ранее 2022 года. Занятия начнутся за несколько дней до начала фестиваля.





Полную программу фестиваля объявят в начале следующего года.









Фото: Стас Левшин/пресс-служба Дягилевского фестиваля



