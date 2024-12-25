Алексей Базанов стал креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier

Алексей Базанов занял должность креативного продюсера онлайн-кинотеатра Premier.



Сообщается, что Базанов будет заниматься созданием комедийного контента и стремиться поднять юмористические проекты стриминга на более высокий уровень.



С 2020 года Алексей Базанов работает креативным продюсером и сценаристом популярного сериала «Патриот». До этого он также занимал аналогичные должности в создании сериала «Реальные пацаны». В его портфолио также значится участие в комедиях «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Новогодний ол инклюзив» и «ИП Пирогова».



Ожидается, что в ближайшее время станет известно о других назначениях в производственной команде Premier: каждый из жанров — детектив, драма, триллеры и другие — получит своего продюсера.









Фото: пресс-служба Premier