Нацпроект «Культура»: в регионах открыли обновленные учреждения

22.12.2024
В рамках реализации национального проекта «Культура» в нескольких регионах России и ЛНР завершились важные работы по обновлению и строительству культурных объектов, сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.
Курский областной планетарий вновь принимает посетителей после масштабной реконструкции. В Лукоянове Нижегородской области начал работу новый кинозал «Киномир», также кинозал открылся в селе Вавож Удмуртской Республики.
В поселке Марьяновском Омской области после ремонта открыли сельский Дом культуры, а в Архангельске завершили капитальный ремонт здания Молодежного театра, расположенного в историческом особняке Ренни-Шарвина.
Для жителей Стаханова Луганской Народной Республики открылась модельная библиотека «ТриУмф». В поселке Пречистое Ярославской области построена новая библиотека, а в Амурске обновили Детскую художественную школу.