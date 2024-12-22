Анимационная студия «Муха» и «Союзмультфильм» подписали соглашение о сотрудничестве

Анимационная студия «Муха» подписала соглашение о сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». В рамках сотрудничества планируется создание мультфильма и открытие представительства в технопарке «Союзмультфильма» в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы Республики Башкортостан.





«Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между киностудией «Союзмультфильм» и студией «Муха» (входит в анимационный кластер Башкирии. — Прим. ред.). Их совместная работа будет направлена на создание полнометражного мультфильма «Петрушка». Также «Муха» откроет свое представительство в технопарке «Союзмультфильма» в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы.





В анимационный кластер республики наряду с анимационной студией также входят Уфимское училище искусств и киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова.









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