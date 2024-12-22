В Томске после ремонта открылся театр «Скоморох»

После масштабного капремонта по нацпроекту «Культура» распахнул двери для зрителей Театр куклы и актера «Скоморох» в Томске. Об этом информирует «Сибмедиа».





«Спектаклем «Аленький цветочек» Театр куклы и актера «Скоморох» начал новую жизнь! Сегодня театр открылся для зрителей после ремонта, который мы сделали по национальному проекту «Культура», — сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.





Также сообщается, что на капитальный ремонт было направлено более 400 миллионов рублей.





Театр, созданный в 1946 году, с 1987 года получил название «Скоморох». Здание, в котором находится театр, построено в 1911–1912 годах при поддержке сибирского предпринимателя Петра Макушина, который первоначально планировал открыть в нем народный университет. В разные годы в здании располагались корпус Сибирского промышленного техникума, Ленинградская военная академия и Дом культуры завода «Сибкабель». С 1999 года здесь получил постоянную прописку театр «Скоморох».









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