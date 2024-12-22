Кемеровский Театр кукол имени Аркадия Гайдара вновь встречает зрителей

В Кемерове после капитального ремонта открылся Театр кукол имени Аркадия Гайдара, сообщает администрация правительства Кузбасса.





На капитальный ремонт, который проходил с марта 2023 года в рамках нацпроекта «Культура», потрачено 56 миллионов рублей. Особое внимание было уделено безопасности — системе пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Также в театре появилось новое световое и звуковое сопровождение.





Кроме того, в рамках капремонта разработан новый дизайн-проект помещений зрительской части и установлены новые кресла, заменено оборудование и механика сцены, установлены современные системы постановочного освещения и проецирования, обновлены системы вентиляции и кондиционирования.





Первой постановкой, которую показали зрителям в обновленном Театре кукол имени Аркадия Гайдара, стал спектакль «Снежная королева». Новогодняя программа для детей продлится до 8 января 2025 года.