Кемеровский Театр кукол имени Аркадия Гайдара вновь встречает зрителей

Кемеровский Театр кукол имени Аркадия Гайдара вновь встречает зрителей

22.12.2024

В Кемерове после капитального ремонта открылся Театр кукол имени Аркадия Гайдара, сообщает администрация правительства Кузбасса

На капитальный ремонт, который проходил с марта 2023 года в рамках нацпроекта «Культура», потрачено 56 миллионов рублей. Особое внимание было уделено безопасности — системе пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Также в театре появилось новое световое и звуковое сопровождение.

Кроме того, в рамках капремонта разработан новый дизайн-проект помещений зрительской части и установлены новые кресла, заменено оборудование и механика сцены, установлены современные системы постановочного освещения и проецирования, обновлены системы вентиляции и кондиционирования. 

Первой постановкой, которую показали зрителям в обновленном Театре кукол имени Аркадия Гайдара, стал спектакль «Снежная королева». Новогодняя программа для детей продлится до 8 января 2025 года.