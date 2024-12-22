В Херсонесе открыли новогоднюю ярмарку

В Херсонесе Таврическом состоялось торжественное открытие новогодней ярмарки. С самого полудня на площади перед главным входом в музей-заповедник гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка и их помощники. Для посетителей были организованы игры, танцы, конкурсы и фотозоны у нарядно украшенной елки, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».





Праздничная программа началась с активностей у елки. Дети и взрослые водили хороводы, участвовали в играх со «снежками» и танцевали. На фудкорте посетителям предлагали горячие напитки и различные угощения.





Позже прошла новогодняя викторина под названием «Навстречу Новому году и Рождеству». Гости проверяли свои знания о зимних праздниках, а за правильные ответы получали памятные подарки от организаторов.





Завершил праздник концерт фольклорного ансамбля «Русь».









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Херсонес Таврический»



