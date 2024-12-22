МХТ имени Чехова перечислит деньги фонду «Артист» — Хабенский

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова принял решение передать деньги, которые обычно идут на новогодние подарки партнерам, в благотворительный фонд «Артист». Эта организация помогает пожилым актерам, оказывая им материальную и медицинскую поддержку, передает ТАСС.





Руководитель театра Константин Хабенский сообщил, что театр решил отказаться от традиционных праздничных сувениров и направить эти средства на помощь тем, кто посвятил свою жизнь сцене. Фонд обеспечивает ветеранов театра лекарствами, помогает оплачивать лечение и поддерживает в сложных жизненных ситуациях.





Фонд «Артист» был основан в 2008 году. Его создателями стали известные артисты и продюсеры: Евгений Миронов, Игорь Верник, Мария Миронова, Леонид Ярмольник и Наталья Шагинян-Нидэм. За годы работы организация оказала помощь более чем 2500 ветеранам театрального искусства.









Фото: скриншот Youtube