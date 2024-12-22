В Москве организовали новогоднюю программу для семей участников СВО

В столице подготовили специальные мероприятия для детей и взрослых, чьи близкие участвуют в СВО. Среди подарков — сладкие наборы, билеты на новогодние елки и катки, а также продукты к праздничному столу, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.





Для детей от 3 до 13 лет предусмотрены сладкие подарки, которые уже начали развозить команды Дедов Морозов. Кроме того, женам и родителям военнослужащих передают продуктовые наборы к новогоднему столу. Специалисты контакт-центра связываются с каждой семьей, чтобы согласовать удобное время для доставки.





В Едином центре поддержки участников СВО и их семей также проходит обширная программа мероприятий: спортивные и развлекательные занятия, кулинарные мастер-классы. Накануне в центре состоялся семейный день, который посетили более 100 семей.









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