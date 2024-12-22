Состоялся второй день фестиваля поп-культуры «Хомякон»

В рамках мероприятия представили новые проекты от издательства BUBBLE, а также первые детали проекта «Майор Гром: Сериал», который появится на «Кинопоиске» в 2025 году. День завершился концертом Сергея Горошко и рок-группы Chili Cheese, сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».





Во второй день издательство BUBBLE представило новые проекты, включая комиксы «Разумовский и Волков. Дорога в никуда», «Майор Гром. Книга 9. Против всех» и финальные томы серии «Экслибриум». Одной из главных премьер стал анонс платформы для авторов CRE8!, созданной совместно с Димой Сыендуком. Платформа будет поддерживать монетизацию творческих проектов, а первым спецпроектом станет артбук с работами фанатов.





Создатель визуальной хоррор-новеллы «Зайчик» представил новый комикс «Зайчик. Краденое детство», который расскажет предысторию событий игры. Дополнительно пополнится и альманах «Ромка и Бяша против всех».





На фестивале раскрыли детали сериала «Майор Гром: Сериал». Зрителей ждет знакомство с новыми локациями и дополнительными экшен-сценами. Сериал, состоящий из шести серий, выйдет в 2025 году на «Кинопоиске».





Актеры Тихон Жизневский и Никита Тарасов провели встречу с фанатами, где представили проект «Преступление и наказание» по мотивам романа Достоевского. Также студия «Союзмультфильм» анонсировала игру «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений» и новый сезон мультсериала.





Эксклюзивные материалы со съемок семейного фильма «Буратино», премьера которого назначена на 2026 год, представили Вита Корниенко и Рузиль Минекаев. Актеры Глеб Калюжный и Гоша Куценко презентовали детективный экшен «Красный шелк», созданный в сотрудничестве с Китаем.





Также на фестивале анонсировали триллер «Охотники за призраком», который выйдет 17 января на платформе Okko. Для гостей прошли показы аниме «Рубеж Шангри-Ла» и мультфильма «Путь бородача».





Закончился день выступлением рок-группы Chili Cheese во главе с Сергеем Горошко, который также известен ролью Сергея Разумовского в фильмах про Майора Грома.









Фото: Предоставлено пресс-службой "Яндекс Афиши"