В Оренбургской области представили выставку «Тихий Дон. Обретение рукописи»

22.12.2024
В селе Черный Отрог Оренбургской области, в Историко-мемориальном музее В. С. Черномырдина, начала работу выставка «Тихий Дон. Обретение рукописи». Среди экспонатов — архивные материалы, связанные с созданием романа и его экранизациями, сообщает «Российская газета».
Экспозиция объединила ценные материалы, предоставленные Институтом мировой литературы РАН, музеем-заповедником М. А. Шолохова и самим музеем В. С. Черномырдина.
Экспозиция включает страницы рукописи романа с авторскими правками, диплом Нобелевской премии, присвоенный Михаилу Шолохову, иллюстрации художников Юрия Реброва, Олега Верейского и Сергея Королькова, а также различные издания «Тихого Дона». Дополняют выставку костюмы актеров из экранизации 2015 года, созданной режиссером Сергеем Урсуляком.
Проект, созданный при поддержке Фонда президентских грантов, отличается использованием современных технологий и оригинальных решений, которые позволили по-новому представить произведение Михаила Шолохова и его значение для мировой литературы.
Фото: Pixabay. com