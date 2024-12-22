В Красноярском крае к 80-летию Победы покажут уникальные кинохроники

В 2025 году в Красноярском крае в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне покажут уникальные кинохроники воспоминаний фронтовиков и детей войны из Сибири.





О восстановлении на базе «Енисей кино» студии кинохроники рассказала ТАСС гендиректор «Енисей кино» Ирина Белова. Она отметила, что документальный ежемесячник «Енисейский меридиан», освещавший все значимые события в Красноярском крае, снимался с 1982 до начала 2000-х годов краевым филиалом Свердловской киностудии. Выпуск киножурнала был прекращен в 2003 году и возобновился в 2022-м.





В рамках празднования 80-летнего юбилея Великой Победы планируется выпустить уникальные интервью-воспоминания с фронтовиками и детьми войны, сообщила Белова. Кинохроники воспоминаний участников и очевидцев военных событий собираются с февраля 2022 года, с того дня, как был создан отдел кинолетописи на базе Енисейской киностудии.





Также гендиректор студии рассказала, что тему Победы в Великой Отечественной войне планируется включить в грантовый конкурс документальных фильмов. Работы красноярских кинематографистов зрителям будут показывать в течение 2025 года.