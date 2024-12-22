В Дубае завершился фестиваль российского кино, который проходил с 19 по 21 декабря. Мероприятие посетили более 500 человек, зрителям представили пять картин, включая семейную комедию «Чебурашка» и художественный фильм «Вызов», сообщает ТАСС.





В рамках Фестиваля российского кино, организованного «Роскино» при поддержке Министерства культуры России, зрителям представили пять фильмов, среди которых были «Триумф», «Бременские музыканты» и «Сто лет тому вперед». Показ всех фильмов сопровождался английскими субтитрами. Мероприятие проходило в одном из залов сети Roxy Cinemas.





Заместитель генерального директора «Роскино» Оксана Фролова рассказала, что одной из главных задач фестиваля был культурный обмен между Россией и ОАЭ. Представленные фильмы вызвали интерес у местной аудитории, для которой российское кино пока остается малоизвестным.





В ходе фестиваля проводилось анкетирование, где зрители могли поделиться мнением о просмотренных фильмах. По итогам опроса, большая часть аудитории положительно оценила предложенные картины.





Открытие фестиваля посетили представители местного правительства, российский генконсул Олег Фомин, а также художники и кинематографисты из ОАЭ. Эмиратский художник Халил Абдель Вахид, руководящий департаментом изящных искусств в Управлении культуры Дубая, отметил, что такие инициативы способствуют культурному обмену и укреплению связей между странами.





С 2020 года Дни российского кино проводятся в разных странах мира. За это время фильмы российских режиссеров посмотрели более 8,8 миллиона зрителей в 37 странах. В рамках фестивалей организаторы традиционно выбирают фильмы разных жанров, включая документальные, анимационные и художественные картины.









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