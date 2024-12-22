В Мариинском театре представят новую оперу Александра Чайковского

Петербургская премьера оперы Чайковского «Милосердие» по пьесе Николая Рериха состоится в Концертном зале Мариинского театра. Исполнение приурочено к 150-летию русского художника, философа, писателя и путешественника.





Автор оперы Александр Чайковский на пресс-конференции ТАСС отметил, что для него большая честь — слышать произведение в стенах Мариинского театра, который он очень любит и в котором прозвучало много его музыки. Композитор также уточнил, что его опера — это разговор о всеобщей судьбе всего земного шара.





Уникальным примером того, как с помощью музыки рождается продолжение философской мысли и сокровенной мечты Николая Рериха, назвал оперу Чайковского продюсер проекта Дмитрий Дедух.





Напомним также, что московская премьера «Милосердия» прошла в апреле 2024 года в концертном зале «Зарядье» при участии санкт-петербургских музыкантов.









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