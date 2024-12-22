В Петербурге скончалась балерина Ирена Баженова

Балерина и педагог Ирена Леонидовна Баженова умерла 19 декабря на 89-м году жизни, сообщает сайт Мариинского театра.





«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении.





В 1953 году Ирена Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Феи Балабиной), после чего двадцать четыре года посвятила Мариинскому театру как солистка балета и педагог. В 1964 году она исполнила в фильме-балете «Спящая красавица» роль феи Сирени, ставшую одной из ключевых в ее репертуаре.





С 1976 года и на протяжении двух десятилетий Ирена Леонидовна Баженова преподавала классический танец в Ленинградском хореографическом училище. Многие ее ученицы стали известными балеринами, среди них Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.









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