Завершились съемки картины Тины Баркалаи «Жемчуг»

Из Индии вернулись Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в семейной драме «Жемчуг», режиссером которой выступила Тина Баркалая, передает «Кино-Театр.ру».





В фильме также снимались Сергей Гилев, Эра Зиганшина, Ирина Пегова, Дарья Полунеева, Юлия Волкова и другие актеры.





Картина рассказывает историю московской семьи, решившей для укрепления отношений взять ребенка из детского дома в Ханты-Мансийске. Детский дом патронирует металлургическая компания, в которой работает главный герой Роман Мухин (Евгений Цыганов). С женой Еленой (Светлана Ходченкова) Роман летит в Ханты-Мансийск. Из всех детдомовских сирот они выбирают 11-летнюю девочку Марту, но у подростка оказался непростой характер, к тому же выясняется, что в этом городе живет бабушка Марты, которую девочка не желает покидать. Тем не менее Марту уговаривают, в том числе бабушка, желая внучке благополучия, уехать в Москву. А новые родители, пытаясь наладить взаимопонимание, решают отправиться с Мартой в Индию — исполнить давнюю мечту ребенка.





Съемки фильма проходили в России и Индии.









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