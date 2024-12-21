Церемония награждения победителей IX Международного конкурса имени Сергея Михалкова состоялась в Москве

В Москве состоялось торжественное награждение победителей IX Международного литературного конкурса имени Сергея Михалкова. Конкурс, организованный Российским фондом культуры, на протяжении 17 лет способствует открытию новых авторов и популяризации литературы для подростков.





«Особенностью конкурса является то, что члены жюри работают с зашифрованными рукописями — они не знают, чье произведение читают, — говорит куратор проекта «Сегодня — дети, завтра — народ», супруга писателя Сергея Владимировича Михалкова Юлия Валерьевна Субботина-Михалкова. — Здесь нет предвзятого отношения, только честное судейство. Очень волнительно — своим решением давать путевку в жизнь людям, которые хотят в словесной форме выразить то, что их беспокоит и интересует».





В конкурсе приняли участие более 500 авторов из 16 стран, включая Чили, КНДР и Канаду. Из всех присланных работ жюри выбрало 13 лауреатов.





Молодежное жюри, состоящее из юных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва», присудило премию победителя в размере 1,5 млн рублей и диплом Александре Прокофьевой.





Вторую премию в размере 1 млн рублей получила Олеся Шишкина (Беленикина) из Воронежа за произведение «Дядушкин дом», а третью премию (600 тыс. рублей) присудили Анне Маркиной из Подмосковья за повесть «Пескарику с любовью». Все произведения победителей будут изданы в течение 2025-2026 годов издательством «Детская литература».





Награды победителям вручили Никита Михалков, председатель Российского фонда культуры, и Алексей Варламов, председатель жюри конкурса.





«Писать для детей — это большая ответственность. И слоган нашей премии — слова, сказанные моим отцом Сергеем Владимировичем Михалковым, — имеет огромное значение: «Сегодня — дети, завтра — народ». Я рад, что количество и качество заявок, присылаемых на Конкурс, растет каждый год. В этом году — более 500 работ, и не только из нашей страны! От всей души поздравляю всех лауреатов и победителей. Счастлив, что этот Конкурс существует много лет и носит имя моего отца. Дай Бог ему существовать и дальше», — сказал в своей приветственной речи председатель Российского фонда культуры, народный артист РСФСР, Герой Труда Российской Федерации Никита Сергеевич Михалков.





Мероприятие прошло в сопровождении ансамбля народной песни «Любо-Мило». Среди гостей — куратор литературного проекта Российского фонда культуры «Сегодня — дети, завтра — народ», супруга писателя Сергея Владимировича Михалкова Юлия Валерьевна Субботина-Михалкова, заслуженная артистка России Анна Михалкова, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, художники, писатели, финалисты конкурса прошлых лет, главные редакторы издательств «Детская литература» и «АСТ».









Фото: Предоставлено организаторами