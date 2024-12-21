Книжные магазины и сервисы представили рейтинги продаж за 2024 год

Книжные магазины и сервисы опубликовали списки самых популярных книг 2024 года. Роман «Мастер и Маргарита» остается в списке самых популярных и входит в топ-10 продаж сразу нескольких сервисов, сообщает «Российская газета».





Рейтинг книжного магазина «Москва» возглавила книга Юрия Норштейна и Сергея Козлова «Ежик в тумане», иллюстрированная Франческой Ярбусовой. В топ-10 также вошли произведения Гришковца, Пелевина и Тюльбашевой. Кроме того, покупателей заинтересовала книга гаданий «Ответы мудрого кота».





В «Читай-городе» первую позицию уже четвертый год подряд занимает книга Ольги Примаченко «К себе нежно». Рейтинг отличился наличием нескольких азиатских произведений и преобладанием научно-популярной литературы. Магазин «Подписные издания» представил иной подход к выбору: здесь выделяются книги с «петербургским характером», выпущенные местными издательствами. Лидером стал роман Луизы Мэй Олкотт «Под маской, или Сила женщины».





На сервисах электронных и аудиокниг популярностью пользовались как классические (Булгаков, Дюма), так и новые произведения, включая романы Ребекки Яррос и Виктора Дашкевича. Электронные рейтинги также отметили «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, который остается актуальным у читателей.









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