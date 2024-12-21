В январе на Киностудии Горького проведут бесплатные мастер-классы

На Киностудии имени Максима Горького в январе организуют серию бесплатных мастер-классов для детей и подростков. Участники смогут попробовать себя в озвучивании фильмов, создании видеороликов и других направлениях творческой индустрии, рассказала «Вечерней Москве» заммэра Наталья Сергунина.





Интенсивы пройдут 18, 19, 25 и 26 января в креативном пространстве «Кинокампус Горького».





Участники мероприятий смогут не только узнать об особенностях творческих профессий, но и попробовать себя в роли актеров, сценаристов и специалистов по озвучке. В студии звукозаписи дети будут работать с героями популярных фильмов и мультфильмов, становясь их «голосами». Каждый день будет проходить по четыре мастер-класса.





В рамках программы также запланированы занятия по воссозданию образов из известных кинофильмов. Участники сыграют сцены из пьес и сказок, а также побывают на съемочной площадке, таким образом погружаясь в мир театра и кино.





Мастер-классы проводятся в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме творческих мероприятий, посетители фестиваля смогут поучаствовать в новогодней викторине, пройти тематический лабиринт и поиграть в популярные игры, такие как кульбутто, веселый хоккей и «Четыре в ряд». Все занятия будут доступны бесплатно.









Фото: Pixabay. com