В январе на Киностудии Горького проведут бесплатные мастер-классы

21.12.2024
На Киностудии имени Максима Горького в январе организуют серию бесплатных мастер-классов для детей и подростков. Участники смогут попробовать себя в озвучивании фильмов, создании видеороликов и других направлениях творческой индустрии, рассказала «Вечерней Москве» заммэра Наталья Сергунина.
Интенсивы пройдут 18, 19, 25 и 26 января в креативном пространстве «Кинокампус Горького».
Участники мероприятий смогут не только узнать об особенностях творческих профессий, но и попробовать себя в роли актеров, сценаристов и специалистов по озвучке. В студии звукозаписи дети будут работать с героями популярных фильмов и мультфильмов, становясь их «голосами». Каждый день будет проходить по четыре мастер-класса.
В рамках программы также запланированы занятия по воссозданию образов из известных кинофильмов. Участники сыграют сцены из пьес и сказок, а также побывают на съемочной площадке, таким образом погружаясь в мир театра и кино.
Мастер-классы проводятся в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме творческих мероприятий, посетители фестиваля смогут поучаствовать в новогодней викторине, пройти тематический лабиринт и поиграть в популярные игры, такие как кульбутто, веселый хоккей и «Четыре в ряд». Все занятия будут доступны бесплатно.
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