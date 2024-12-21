Китайский культурный центр в Москве отметил 12-летие

В Москве состоялось празднование 12-летия Китайского культурного центра. За годы своей деятельности центр провел множество мероприятий, посвященных популяризации традиций и искусства Китая, укреплению культурных и образовательных связей с Россией, сообщает «Большая Азия».





Основной задачей учреждения является укрепление культурных, образовательных и экономических связей между Россией и Китаем. Этот год особенно значим для центра, так как отмечается 75-летие дипломатических отношений двух стран, а также проходит первый перекрестный год культуры Китая и России.





Центр стал первым учреждением подобного формата на евразийском пространстве.





В рамках празднования юбилея состоялось открытие выставки картин, созданных участниками конкурса российских любителей китайской живописи. Посетители смогли увидеть работы, отражающие культурные традиции Поднебесной.





Фэн Литао, директор Китайского культурного центра, советник-посланник посольства КНР, подчеркнул, что учреждение продолжит свою деятельность, направленную на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.









Фото: скриншот Youtube