Зареме Бутаевой присвоено звание заслуженного работника культуры России

Министр культуры Дагестана получила государственную награду за вклад в развитие искусства.
Работа стала самым дорогим лотом аукциона AI № 561.
В этом году художественные композиции украсят десять столичных зданий.
В этом году участие в конкурсе приняли более 500 авторов из 16 стран, включая Чили, КНДР и Канаду.
Роман «Мастер и Маргарита» продолжает оставаться популярным среди читателей и входит в топ-10 продаж...
Министр культуры Дагестана получила государственную награду за вклад в развитие искусства.
Работа стала самым дорогим лотом аукциона AI № 561.
В этом году художественные композиции украсят десять столичных зданий.
В этом году участие в конкурсе приняли более 500 авторов из 16 стран, включая Чили, КНДР и Канаду.
Роман «Мастер и Маргарита» продолжает оставаться популярным среди читателей и входит в топ-10 продаж...
Работу над спектаклем возглавила режиссeр Арина Бессергенева.
В первый день посетители смогли встретиться с комиксистом Сальвадором Ларрока.
Экспозиция заняла подземелья Большого винохранилища.
Постановка создана якутским режиссером Сергеем Потаповым.
В рамках квеста «Елка Победы» состоялся праздничный концерт и награждение победителей конкурса «Нари...
В проекте, организованном в рамках шестого фестиваля «Время, вперед!», принимают участие 500 мастеро...
Экспозиция «Формы и образы. Стекло» в центре РОСИЗО знакомит с историей создания новогодних украшени...
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Мероприятие включало поэзоконцерт и награждение победителей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаграды музыканту.
Постановка «Голубая камея» отличается масштабом декораций и костюмов.
Выставка открылась в главном здании Псковского музея-заповедника.
Вторая строчка досталась композиции That’s So True.
Перед этим театр выступил с новогодней программой в ДНР.
В департаменте культуры столицы уточнили, что после получения предложений от ДШИ станет ясно, каким ...
21.12.2024