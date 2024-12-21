Зареме Бутаевой присвоено звание заслуженного работника культуры России

21.12.2024

Зареме Бутаевой присвоено звание заслуженного работника культуры России
Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева удостоена звания заслуженного работника культуры Российской Федерации. Указ о присвоении звания подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Бутаевой Зареме Ажуевне — министру культуры Республики Дагестан», — говорится в тексте указа.

Ранее Зарема Бутаева получила звание заслуженного работника культуры Республики Дагестан. С 2001 года она состоит в Дагестанском отделении Союза композиторов России.