Картина «Лесной пейзаж» Семена Федорова продана за более чем 5 миллионов рублей

На 242-м кураторском аукционе «21-й век. Современное российское искусство» картина «Лесной пейзаж» Семена Федорова (конец XIX — начало XX века) была продана за 5 015 000 рублей, что сделало ее топ-лотом мероприятия, сообщает «Культуромания».





Кроме «Лесного пейзажа» Федорова, на аукционе значительными лотами стали икона «Святитель Николай Чудотворец (Можайский)», ушедшая за 4 130 000 рублей, икона «Мученица Параскева Иконийская, с житием», проданная за 2 360 000 рублей, а также работа Александра Бенуа «Раннее утро. Вид от Монтаньолы (Лугано)», которая нашла покупателя за 1 180 000 рублей.





Всего на торгах было реализовано 17 произведений искусства, а их общая выручка составила 16,7 миллиона рублей. Средняя стоимость проданного лота достигла 980 000 рублей.









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