В Москве начался фестиваль световых инсталляций «Город света»

В столице открылся первый зимний фестиваль «Город света». Жители и гости Москвы смогут увидеть видеопроекции и инсталляции с новогодними мотивами ежедневно с 20 декабря по 20 января, передает «Российская газета».





В этом году такие художественные композиции украсят десять столичных зданий, в том числе фасады исторических объектов, хорошо известных москвичам и туристам.





31 декабря и 1 января все видеосюжеты будут показывать круглосуточно. Одним из ярких объектов фестиваля станет фасад старинного дома Новиковых на Большой Полянке, 45, который будет превращаться в «Ледяной замок» Снежной королевы. С помощью технологии видеомэппинга, когда на архитектурный объект накладывается 3D-изображение с учетом его геометрии, фасад будет покрываться льдом и снежными узорами. Прохожие смогут увидеть персонажей известной сказки — Снежную королеву, Кая и Герду.





На Кузнецком Мосту, 12/3, жители и туристы смогут наблюдать Карлсона, который будет появляться на крыше дома, разливая варенье и открывая подарки.





В Столешниковом переулке на фасадах зданий будут изображены персонажи известных сказок, включая кота и дуб у лукоморья, жар-птицу и Деда Мороза. Купол Московского планетария в это время превратится в сцену для космического путешествия, где Дед Мороз на ракете отправится к Луне.





Особенностью станет видеомэппинг на фасаде театра кукол имени С. В. Образцова, который оживит волшебные часы, хотя настоящие часы пока находятся на реставрации. На закрывающем полотне будут появляться герои известных сказок. Фасад Большого театра преобразится в новогоднюю открытку.









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