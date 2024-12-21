«Театр на Покровке» покажет премьеру сказки Евгения Шварца

В Москве в субботу состоится премьера спектакля «Царь Водокрут» по пьесе Евгения Шварца, который впервые будет представлен на сцене «Театра на Покровке», передает ТАСС.





Пьеса «Царь Водокрут», написанная в 1957 году, до этого момента ни разу не ставилась на московской сцене. По мотивам произведению в 1959 году был снят фильм «Марья-искусница», полюбившийся нескольким поколениям зрителей. Постановку сказки взял на себя «Театр на Покровке».





Работу над спектаклем возглавила режиссер Арина Бессергенева, вместе с которой трудились сценограф Виктор Шилькрот и художник по костюмам Юлия Волкова. По словам Бессергеневой, основная тема постановки — семья и ее значение для каждого героя.





«Мне в этой сказке важно было определить, что есть дом для каждого из персонажей. Потому что даже у Водокрута тема семьи болит внутри, поэтому он эту семью себе и придумывает. У него есть дочка-царевна, которая его дочь только наполовину. И, забирая в свое царство Марью-искусницу, Водокрут на самом деле хочет создать для себя некое подобие семьи», — пояснила режиссер.









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