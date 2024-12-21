Фестиваль «Хомякон» открылся в павильоне № 1 Экспоцентра

В павильоне № 1 Экспоцентра стартовал масштабный фестиваль современной поп-культуры «Хомякон». В первый день посетители смогли встретиться с комиксистом Сальвадором Ларрока, известным по вселенной Marvel, включая «Железного человека» и «Людей Икс», сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».





Режиссёр Алексей Чадов и актёр Леон Кемстач представили фильм «(Не) искусственный интеллект», рассказывающий о приключениях студента Жени и робота по имени «Апостол». Технологии искусственного интеллекта активно использовались при создании картины.





Дмитрий Чеботарёв вместе с коллегами рассказал о комедийном фильме «Дорогая, я больше не перезвоню», который поднимает глубокие вопросы через призму приключенческой истории. Также он презентовал продолжение детективного сериала «Прометей», второй сезон которого стартует 2 января.





На фестивале показали отрывок из фильма «Ждун», съёмки продолжения которого уже завершены, а премьера первой части состоится 20 марта.





Антон Маслов, режиссёр сериала «Последний богатырь. Наследие», и актёры нового фильма «Финист. Первый богатырь» рассказали о создании сказочных миров, а также представили эксклюзивные материалы.





«Кинопоиск» представил проекты «Кибердеревня» и «Баранкины и камни силы». Специальный эпизод «Кибертакси» выйдет 22 декабря, а сериал «Баранкины и камни силы» запланирован на 2025 год.





Издательство Bubble анонсировало свои новинки, а студия «Союзмультфильм» показала кадры из будущего сериала «Чебурашка», выход которого ожидается во второй половине 2025 года.





Первый день фестиваля завершился музыкальным выступлением популярного k-pop бэнда из Казахстана — группы Nomads.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Яндекс Афиши»