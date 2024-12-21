В Центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка, посвященная русским сказкам

20 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» начала работу выставка «Жили-были: школа русской сказки». Как сообщает портал «Культура. РФ», экспозиция предлагает взглянуть на русские сказки с новой стороны и рассчитана на семейную аудиторию.





Экспозиция займет подземелья Большого винохранилища на площади более 2200 квадратных метров. Посетители смогут погрузиться в сказочный мир, прогуливаясь по таинственному лесу, морскому царству и тёмной пещере.





Центральная идея экспозиции опирается на народную мудрость: «Сказка — ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Пространство поделено на две части: школьные классы и фантазийные инсталляции, где представлены 15 тематических зон. Здесь можно потянуть репку, загадать желание у колодца с щукой или обнять берёзу, почувствовав её «сердцебиение».





В проекте участвуют работы как современных художников, так и классиков иллюстрации, таких как Иван Билибин, Николай Кочергин и Евгений Мигунов. Помимо арт-объектов, будут представлены видеоинсталляции, световые эффекты и интерактивные элементы.





Посетители смогут познакомиться с героями русских сказок в современном формате: урок физкультуры от Ильи Муромца, зельеварение на уроке химии с Бабой-ягой, а также урок биологии с русалками и лешими.





Выставка также включает параллельную программу, где запланированы лекции фольклористов, паблик-токи с художниками и кураторами, кинопоказы и круглые столы.



