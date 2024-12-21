Премьера спектакля «Калина красная» состоится в театре «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» готовится представить спектакль по повести Василия Шукшина «Калина красная». Премьера приурочена к 50-летию выхода одноименного фильма, передает «Культуромания».





Постановка создана якутским режиссером Сергеем Потаповым, который подчеркнул, что главной задачей было сохранить простоту и глубину произведения Шукшина. При этом авторы решили не следовать полностью оригинальной киноверсии. «Мы сразу договорились с артистами, что не будем отрекаться от фильма, но в то же время не будем идти за ним», — отметил Потапов.





К работе над спектаклем привлекли сценографа Фемистокла Атмадзаса, режиссера по пластике Николая Реутова, художника по костюмам Ольгу Атмадзас и художника по свету Дениса Солнцева. Видеоконтент подготовила Мария Фоменко.









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