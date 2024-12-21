Новогодний квест собрал в Музее Победы около сотни детей

20 декабря в Музее Победы состоялся благотворительный исторический квест «Елка Победы». В мероприятии приняли участие около 100 детей, чьи родители служат в зоне СВО, а также дети ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении долга, сообщает пресс-служба музея.





Программа квеста была рассчитана на ребят в возрасте от 6 до 13 лет, чьи родители представляют Министерство обороны, МВД, Росгвардию и другие ведомства. Участники совершили историческое путешествие по экспозиции «Подвиг Народа», решая задания и головоломки в команде.





В ходе квеста дети преодолевали испытания, разгадывали шифры и общались с костюмированными героями. Финалом программы стало зажжение Елки Победы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили всем участникам подарки.





Кроме того, в рамках мероприятия состоялся праздничный концерт и награждение победителей конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Лауреатами стали около 40 человек, которым вручили грамоты и памятные сувениры. На сцене выступили вокальные коллективы Москвы, создав праздничную атмосферу для детей и их родителей.





Конкурс проводится уже семь лет и в этом году собрал 26 тысяч участников. По словам организаторов, при выборе победителей учитывались художественный уровень, оригинальность и замысел работы.





Квест «Елка Победы» будет проходить в Музее Победы с 21 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы