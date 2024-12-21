Выставка «Искусство труда» пройдет в Новой Третьяковке

С 17 января по 7 февраля в Западном крыле Новой Третьяковки развернется выставка «Искусство труда», где будет представлено 190 работ профессионалов и любителей. Центральной темой экспозиции станет образ рабочего человека и его вклад в общество, сообщает Минкультуры России.





«Идейные вдохновители фестиваля поставили перед собой высокую и благородную цель — сделать тему труда вновь актуальной для искусства. Задуманное удалось: на их энергичный призыв «Время, вперед!», впервые озвученный еще Владимиром Маяковским, ежегодно откликаются более тысячи художников из разных уголков России», — говорится в обращении министра культуры Ольги Любимовой.





Проект объединяет художников из разных регионов России. В этом году участие в нем приняли 500 мастеров из 106 городов страны, многие из которых создавали свои работы непосредственно на производствах во время пленэров.





В рамках выставки предусмотрена программа, в которую включены лекции, мастер-классы и встречи с авторами.









Фото: сайт Минкультуры России