Выставка стеклянных украшений открылась в Москве

В Москве начала работу выставка, посвященная стеклянным изделиям и новогодним украшениям. Экспозиция «Формы и образы. Стекло» рассказывает об этапах производства елочных игрушек, их эволюции и значении знаменитой фабрики «Елочка», сообщает «Родина».





Посетители смогут увидеть коллекцию новогодних украшений — от шаров и сосулек до фигурок зайчиков и белочек из детства. Особая часть экспозиции посвящена истории стеклянных украшений, начиная с момента зарождения их производства. Также гости узнают о технологии изготовления игрушек и об уникальных традициях, которые сохраняются до сих пор.





На выставке представлены не только елочные украшения, но и работы мастеров конца XIX века с завода в Гусь-Хрустальном, а также произведения советского скульптора Веры Мухиной. Среди ее работ — стеклянные графины, креманки и бюст Василия Качалова. Отдельное внимание уделено тому, как Мухина использовала стекло в своих произведениях искусства.





Выставка будет работать до 26 января. В рамках проекта проводятся мастер-классы, где можно создать собственный сувенир.









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