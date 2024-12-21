Умер художественный руководитель Чувашского драматического театра Валерий Яковлев

Художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова, народный артист СССР и почетный гражданин Чувашии Валерий Николаевич Яковлев скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС.





Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что Яковлев был талантливым режиссером и артистом, а также настоящим наставником для театра. Его профессионализм стал примером для нескольких поколений актеров. По словам Николаева, энергия и преданность Яковлева оставили глубокий след в сердцах коллег и зрителей, а созданная им творческая атмосфера способствовала рождению выдающихся постановок.





Траурная церемония и гражданская панихида состоятся 23 декабря на сцене Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова, сообщил коллектив драмтеатра

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Валерия Николаевича. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах и в сердцах его поклонников», — говорится в сообщении.









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