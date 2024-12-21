В Российской государственной библиотеке завершился конкурс «Лапа Азора»

В библиотеке подвели итоги V Всероссийского конкурса литературного и художественного авангарда. Мероприятие, приуроченное к 225-летию А. С. Пушкина, включало поэзоконцерт и награждение победителей, сообщает Минкультуры России на официальном сайте.





Фестиваль «Лапа Азора» ежегодно предоставляет площадку для поэтов, художников, музыкантов и видеоартистов, создающих экспериментальные работы. В этом году участники представили произведения, вдохновленные творчеством Пушкина, и соревновались в номинациях «Року укор» (комбинаторная поэзия) и «Тень звука» (визуальная поэзия, видеопоэзия и видеоарт).





В номинации «Року укор» первое место завоевал Андрей Штырков из Пензы, второе — Екатерина Курбатова из Санкт-Петербурга. После награждения выступили поэты, ранее становившиеся лауреатами, а также актеры Молодежного театра-студии «Чайка», которые представили отрывок из спектакля «Мой Пушкин» режиссера Анны Харитоновой — постановке рассматривает образ Пушкина сквозь призму поэзии Марины Цветаевой.









Фото: сайт Минкультуры России