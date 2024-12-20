В Донецкой муздраме прошла премьера первого спектакля, который поставили по субсидии

В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна состоялась премьера мюзикла «Голубая камея». Постановка поразила зрителей масштабом декораций и костюмов, сообщила ТАСС пресс-служба театра.





В театре уточнили , что мюзикл рассказывает о необычной истории любви княжны Таракановой и графа Орлова. Это первая работа, осуществленная в театре при поддержке субсидии Министерства культуры России. «Голубая камея» имеет все шансы стать самой грандиозной постановкой в репертуаре театра.





Спектакль использует все возможности сцены: задействованы 18 штанкетов на подъеме и полетные системы, что позволяет создать яркие и объемные образы Санкт-Петербурга и Венеции. Костюмы также стали предметом особого внимания — каждая деталь, включая ткань, обувь и украшения, была тщательно подобрана.





Мюзикл «Голубая камея» появился на свет в период с 2005 по 2009 год благодаря композитору Киму Брейтбургу и поэту Карену Кавалеряну.









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