В Донецкой муздраме прошла премьера первого спектакля, который поставили по субсидии

20.12.2024

В Донецкой муздраме прошла премьера первого спектакля, который поставили по субсидии
В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна состоялась премьера мюзикла «Голубая камея». Постановка поразила зрителей масштабом декораций и костюмов, сообщила ТАСС пресс-служба театра.

В театре уточнили, что мюзикл рассказывает о необычной истории любви княжны Таракановой и графа Орлова. Это первая работа, осуществленная в театре при поддержке субсидии Министерства культуры России. «Голубая камея» имеет все шансы стать самой грандиозной постановкой в репертуаре театра.

Спектакль использует все возможности сцены: задействованы 18 штанкетов на подъеме и полетные системы, что позволяет создать яркие и объемные образы Санкт-Петербурга и Венеции. Костюмы также стали предметом особого внимания — каждая деталь, включая ткань, обувь и украшения, была тщательно подобрана.

Мюзикл «Голубая камея» появился на свет в период с 2005 по 2009 год благодаря композитору Киму Брейтбургу и поэту Карену Кавалеряну.


Фото: Pixabay.com