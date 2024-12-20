Театр танца «Гжель» представил новогоднюю программу в Запорожской области

Московский государственный академический театр танца «Гжель» успешно дебютировал с концертной программой «Танцевальный калейдоскоп» в Приморске и Бердянске, расположенных в Запорожской области. Об этом проинформировало министерство культуры региона.





Ранее артисты театра уже выступали с новогодней программой в Донецкой Народной Республике. В рамках гастролей в Запорожской области они не только провели концерты, но и организовали мастер-класс для студентов хореографического отделения колледжа в Мелитополе, а также открыли репетицию в Бердянске.





Министр культуры Запорожской области Роман Олексин выразил благодарность Министерству культуры России и Росконцерту за поддержку гастрольного плана. Он отметил, что выступления таких известных артистов стали настоящим праздником для жителей региона и возможность увидеть их на сцене имеет огромную ценность.





В министерстве добавили, что Московский государственный академический театр танца «Гжель» был основан народным артистом России и балетмейстером Владимиром Захаровым. На протяжении 35 лет артисты театра передают знания о знаменитых русских росписях, таких как Гжель, Хохлома, Палех, Жостово и Павловский Посад. В репертуаре театра можно найти как классические хореографические композиции, такие как «Хохломская карусель», «Павловопосадские узоры», «Мотивы Жостова», так и разнообразные спектакли, включая «Снежная королева», «Пеппи Длинный чулок» и «Весна священная».









Фото: YouTube