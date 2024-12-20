Количество предпрофессиональных программ московских ДШИ не уменьшится

В Москве стартует набор в детские школы искусств (ДШИ) на следующий учебный год, который начнется в апреле. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что количество предпрофессиональных программ останется неизменным.





Фурсин отметил, что многие задавали вопросы о планах по набору в ДШИ. Он пояснил, что набор традиционно открывается в апреле, а план формируется на основе данных, предоставляемых каждой школой. Эти данные включают количество выпускников, свободные места по специальностям и другие показатели.





Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном прекращении финансирования работы около 100 музыкальных школ столицы. Однако в департаменте культуры подчеркнули, что реформы в сфере детских школ искусств не предполагают их закрытие, переход на самоокупаемость или перепрофилирование.





Фурсин добавил, что после получения предложений от ДШИ станет ясно, каким будет набор на следующий год. Он также заверил, что бюджетное финансирование для предпрофессиональных программ останется на прежнем уровне, и их количество не сократится по сравнению с текущим учебным годом.





В завершение он сообщил о намерении на следующей неделе отправить запрос во все детские школы искусств, чтобы к концу февраля оценить их возможности и готовность к набору на новый учебный год.









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