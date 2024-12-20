Путин наградил коллектив музея современной истории России

Президент РФ Владимир Путин наградил коллектив Государственного центрального музея современной истории России орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.





В документе отмечается, что музей получил награду за значительный вклад в сохранение, приумножение и популяризацию культурных ценностей.





Государственный центральный музей современной истории России представляет собой объект культурного наследия и один из ведущих центров по изучению российской истории с середины XIX века до начала XXI века. Музей располагается в здании, где с 1831 по 1917 год находился Московский Английский клуб, членами которого были такие выдающиеся личности, как Александр Пушкин и Лев Толстой. Посетители могут ознакомиться с отреставрированными залами клуба.









Фото: Kremlin.ru