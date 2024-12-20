В Москве назвали лауреатов Международной литературной премии им. Фазиля Искандера

Церемония объявления результатов и награждения состоялась 20 декабря в гостинице Метрополь. Премию вручили в пяти номинациях. Премиальный фонд в этом году составил 900 000 рублей.





В номинации «Художественная проза» лауреатом стал Владимир Лидский со сборником повестей и рассказов «Темная Лида». В номинации «Поэзия» — Станислав Минаков с книгой стихов «Русалим». В номинации «Киносценарии и драматургия» — Саш Тюжин с пьесой «Один билет до Марса». В номинации «Детская и подростковая проза» — Елена Бодрова с романом «Имитация».





Премия в номинации «Художественная публицистика» досталась Татьяне Пискаревой за эссе «Запах кипарисовых шишек» о К.Г. Паустовском. Председателем оргкомитета восьмого сезона премии стал писатель Борис Евсеев, председатель жюри — Евгений Попов. В жюри — Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова, Андрей Новиков-Ланской, Владимир Семенов.





Премия Искандера была основана в 2016 году Русским ПЕН-центром, первые победители были названы в 2017 году. В разные годы ими становились Светлана Василенко, Александр Кабаков, Вячеслав Куприянов, Наталья Лясковская, Александр Мелихов, Вадим Месяц, Даниэль Орлов, Валерий Попов, Эдуард Русаков, Артемий Леонтьев, Роман Сенчин, Елена Усачева и другие.









Фото: «Культура» / Победитель в номинации «Художественная проза» Владимир Лидский